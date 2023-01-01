Казахстанские тенге в грузинские лари

Сконвертируйте KZT в GEL по реальному обменному курсу

1 000 kzt
5,66 gel

1.00000 KZT = 0.00566 GEL

Среднерыночный курс в 20:36 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KZT к GEL

1 мин. назад 1 KZT → 0 GEL
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86021.074989.06621.456871.672480.957718.5206
1GBP1.1625211.2495103.5341.693511.944141.1133521.529
1USD0.93030.80032182.861.355351.555940.89117.2301
1INR0.01122760.00965870.012068510.01635710.01877790.01075310.207942

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for казахстанский тенге

KZT в USD

KZT в CAD

KZT в SGD

KZT в ZAR

KZT в EUR

KZT в GBP

KZT в NZD

KZT в AUD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Казахстанский тенге / Грузинский лари
1 KZT0.00566 GEL
5 KZT0.02830 GEL
10 KZT0.05659 GEL
20 KZT0.11318 GEL
50 KZT0.28296 GEL
100 KZT0.56591 GEL
250 KZT1.41478 GEL
500 KZT2.82956 GEL
1000 KZT5.65911 GEL
2000 KZT11.31822 GEL
5000 KZT28.29555 GEL
10000 KZT56.59110 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Казахстанский тенге
1 GEL176.70600 KZT
5 GEL883.53000 KZT
10 GEL1767.06000 KZT
20 GEL3534.12000 KZT
50 GEL8835.30000 KZT
100 GEL17670.60000 KZT
250 GEL44176.50000 KZT
500 GEL88353.00000 KZT
1000 GEL176706.00000 KZT
2000 GEL353412.00000 KZT
5000 GEL883530.00000 KZT
10000 GEL1767060.00000 KZT