Kazakistan tengesinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile KZT → GEL çevirin

1.000 kzt
5,90 gel

1.00000 KZT = 0.00590 GEL

09:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0733589.13361.452941.652450.9479618.3161
1 GBP1.1696811.25545104.2561.699441.93281.1088121.4235
1 USD0.931650.796527183.04241.353651.539530.8831517.0644
1 INR0.01121910.009591810.01204210.01630070.01853910.01063490.20549

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Kazakistan tengesinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Gürcistan Larisi
1 KZT0.00590 GEL
5 KZT0.02948 GEL
10 KZT0.05896 GEL
20 KZT0.11791 GEL
50 KZT0.29478 GEL
100 KZT0.58956 GEL
250 KZT1.47390 GEL
500 KZT2.94780 GEL
1000 KZT5.89560 GEL
2000 KZT11.79120 GEL
5000 KZT29.47800 GEL
10000 KZT58.95600 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Kazakistan Tengesi
1 GEL169.61800 KZT
5 GEL848.09000 KZT
10 GEL1696.18000 KZT
20 GEL3392.36000 KZT
50 GEL8480.90000 KZT
100 GEL16961.80000 KZT
250 GEL42404.50000 KZT
500 GEL84809.00000 KZT
1000 GEL169618.00000 KZT
2000 GEL339236.00000 KZT
5000 GEL848090.00000 KZT
10000 GEL1696180.00000 KZT