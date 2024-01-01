5 Gürcistan larisinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile GEL → KZT çevirin

1,000₾ GEL = 182,2₸ KZT

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 GEL → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek182,1880182,1880
Düşük176,8650175,2210
Ortalama179,2059178,2124
Değişim2.68%2.53%
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1 GEL → KZT istatistikleri

GEL → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 182,1880, en düşük 176,8650 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 179,2059 oldu. GEL → KZT kurundaki değişiklik 2.68 değerindeydi.

GEL → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 182,1880, en düşük 175,2210 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 178,2124 oldu. GEL → KZT kurundaki değişiklik 2.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Kazakistan Tengesi
1 GEL182,18800 KZT
5 GEL910,94000 KZT
10 GEL1.821,88000 KZT
20 GEL3.643,76000 KZT
50 GEL9.109,40000 KZT
100 GEL18.218,80000 KZT
250 GEL45.547,00000 KZT
500 GEL91.094,00000 KZT
1000 GEL182.188,00000 KZT
2000 GEL364.376,00000 KZT
5000 GEL910.940,00000 KZT
10000 GEL1.821.880,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Gürcistan Larisi
1 KZT0,00549 GEL
5 KZT0,02744 GEL
10 KZT0,05489 GEL
20 KZT0,10978 GEL
50 KZT0,27444 GEL
100 KZT0,54889 GEL
250 KZT1,37221 GEL
500 KZT2,74443 GEL
1000 KZT5,48885 GEL
2000 KZT10,97770 GEL
5000 KZT27,44425 GEL
10000 KZT54,88850 GEL