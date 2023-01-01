Казахстанские тенге в оманские риалы

Сконвертируйте KZT в OMR по реальному обменному курсу

1 000 kzt
0,831 omr

1.00000 KZT = 0.00083 OMR

Среднерыночный курс в 14:32 UTC
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График изменения обменного курса KZT к OMR

1 мин. назад 1 KZT → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860451.07589.07451.456891.673150.9578518.5292
1GBP1.1621811.24945103.5291.693321.944671.113221.5361
1USD0.930250.800352182.861.355251.556420.8910517.2365
1INR0.01122660.009659090.012068510.01635590.01878370.01075370.20802

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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Казахстанский тенге / Оманский риал
1 KZT0.00083 OMR
5 KZT0.00415 OMR
10 KZT0.00831 OMR
20 KZT0.01662 OMR
50 KZT0.04155 OMR
100 KZT0.08310 OMR
250 KZT0.20774 OMR
500 KZT0.41548 OMR
1000 KZT0.83097 OMR
2000 KZT1.66193 OMR
5000 KZT4.15483 OMR
10000 KZT8.30966 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Казахстанский тенге
1 OMR1203.42000 KZT
5 OMR6017.10000 KZT
10 OMR12034.20000 KZT
20 OMR24068.40000 KZT
50 OMR60171.00000 KZT
100 OMR120342.00000 KZT
250 OMR300855.00000 KZT
500 OMR601710.00000 KZT
1000 OMR1203420.00000 KZT
2000 OMR2406840.00000 KZT
5000 OMR6017100.00000 KZT
10000 OMR12034200.00000 KZT