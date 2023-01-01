10 тысяч казахстанских тенге в оманские риалы
Сконвертируйте KZT в OMR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KZT к OMR
1 KZT = 0.00082 OMR
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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в оманские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Оманский риал / Казахстанский тенге
|1 OMR
|1215.85000 KZT
|5 OMR
|6079.25000 KZT
|10 OMR
|12158.50000 KZT
|20 OMR
|24317.00000 KZT
|50 OMR
|60792.50000 KZT
|100 OMR
|121585.00000 KZT
|250 OMR
|303962.50000 KZT
|500 OMR
|607925.00000 KZT
|1000 OMR
|1215850.00000 KZT
|2000 OMR
|2431700.00000 KZT
|5000 OMR
|6079250.00000 KZT
|10000 OMR
|12158500.00000 KZT