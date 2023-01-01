20 казахстанских тенге в оманские риалы

Сконвертируйте KZT в OMR по реальному обменному курсу

20 kzt
0.016 omr

1.00000 KZT = 0.00082 OMR

Среднерыночный курс в 20:58 UTC
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График изменения обменного курса KZT к OMR

1 мин. назад 1 KZT → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for казахстанских тенге

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Обменные курсы Казахстанский тенге / Оманский риал
1 KZT0.00082 OMR
5 KZT0.00411 OMR
10 KZT0.00822 OMR
20 KZT0.01645 OMR
50 KZT0.04112 OMR
100 KZT0.08225 OMR
250 KZT0.20562 OMR
500 KZT0.41123 OMR
1000 KZT0.82247 OMR
2000 KZT1.64493 OMR
5000 KZT4.11233 OMR
10000 KZT8.22467 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Казахстанский тенге
1 OMR1215.85000 KZT
5 OMR6079.25000 KZT
10 OMR12158.50000 KZT
20 OMR24317.00000 KZT
50 OMR60792.50000 KZT
100 OMR121585.00000 KZT
250 OMR303962.50000 KZT
500 OMR607925.00000 KZT
1000 OMR1215850.00000 KZT
2000 OMR2431700.00000 KZT
5000 OMR6079250.00000 KZT
10000 OMR12158500.00000 KZT