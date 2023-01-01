تينغ كازاخستاني إلى ريال عماني

تحويل KZT إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٠٫٨٠٧ omr

1.00000 KZT = 0.00081 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:20 UTC
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KZT إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0668588.67661.436891.660980.963918.3263
1GBP1.1527411.2298102.2211.656361.914681.1111221.1255
1USD0.937350.81314183.121.346851.55690.903517.178
1INR0.01127690.009782730.012030810.01620370.01873080.01086980.206665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الريال العماني
1 KZT0.00081 OMR
5 KZT0.00403 OMR
10 KZT0.00807 OMR
20 KZT0.01614 OMR
50 KZT0.04034 OMR
100 KZT0.08068 OMR
250 KZT0.20170 OMR
500 KZT0.40340 OMR
1000 KZT0.80681 OMR
2000 KZT1.61362 OMR
5000 KZT4.03404 OMR
10000 KZT8.06809 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / تنغي كازاخستاني
1 OMR1239.45000 KZT
5 OMR6197.25000 KZT
10 OMR12394.50000 KZT
20 OMR24789.00000 KZT
50 OMR61972.50000 KZT
100 OMR123945.00000 KZT
250 OMR309862.50000 KZT
500 OMR619725.00000 KZT
1000 OMR1239450.00000 KZT
2000 OMR2478900.00000 KZT
5000 OMR6197250.00000 KZT
10000 OMR12394500.00000 KZT