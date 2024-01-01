Kazakistan tengesinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile KZT → OMR çevirin

1.000 kzt
0,858 omr

1.00000 KZT = 0.00086 OMR

10:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855021.0733589.13441.453051.652450.94813518.3152
1 GBP1.1695611.25535104.2481.699431.932651.108921.4208
1 USD0.931650.796591183.04321.353751.539530.8833517.0636
1 INR0.0112190.009592480.012041910.01630180.01853890.01063720.205479

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Kazakistan tengesinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Umman Riyali
1 KZT0.00086 OMR
5 KZT0.00429 OMR
10 KZT0.00858 OMR
20 KZT0.01716 OMR
50 KZT0.04290 OMR
100 KZT0.08580 OMR
250 KZT0.21450 OMR
500 KZT0.42899 OMR
1000 KZT0.85799 OMR
2000 KZT1.71598 OMR
5000 KZT4.28994 OMR
10000 KZT8.57988 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Kazakistan Tengesi
1 OMR1165.52000 KZT
5 OMR5827.60000 KZT
10 OMR11655.20000 KZT
20 OMR23310.40000 KZT
50 OMR58276.00000 KZT
100 OMR116552.00000 KZT
250 OMR291380.00000 KZT
500 OMR582760.00000 KZT
1000 OMR1165520.00000 KZT
2000 OMR2331040.00000 KZT
5000 OMR5827600.00000 KZT
10000 OMR11655200.00000 KZT