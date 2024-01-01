10 Kazakistan tengesinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile KZT → OMR çevirin

1,000₸ KZT = 0,0007752ر.ع. OMR

00:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → OMR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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OMR
1 KZT → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00080,0008
Düşük0,00080,0008
Ortalama0,00080,0008
Değişim-2.80%-4.18%
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1 KZT → OMR istatistikleri

KZT → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0008 oldu. KZT → OMR kurundaki değişiklik -2.80 değerindeydi.

KZT → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0008 oldu. KZT → OMR kurundaki değişiklik -4.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1420,9480,7921,7031,546
1 CAD0,7110,95212,8830,6730,5621,211,098
1 SGD0,7461,05113,5290,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Umman Riyali
1 KZT0,00078 OMR
5 KZT0,00388 OMR
10 KZT0,00775 OMR
20 KZT0,01550 OMR
50 KZT0,03876 OMR
100 KZT0,07752 OMR
250 KZT0,19380 OMR
500 KZT0,38761 OMR
1000 KZT0,77522 OMR
2000 KZT1,55043 OMR
5000 KZT3,87609 OMR
10000 KZT7,75217 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Kazakistan Tengesi
1 OMR1.289,96000 KZT
5 OMR6.449,80000 KZT
10 OMR12.899,60000 KZT
20 OMR25.799,20000 KZT
50 OMR64.498,00000 KZT
100 OMR128.996,00000 KZT
250 OMR322.490,00000 KZT
500 OMR644.980,00000 KZT
1000 OMR1.289.960,00000 KZT
2000 OMR2.579.920,00000 KZT
5000 OMR6.449.800,00000 KZT
10000 OMR12.899.600,00000 KZT