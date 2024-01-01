1 оманский риал в казахстанские тенге

Сконвертируйте OMR в KZT по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₸1 278 KZT

Среднерыночный курс в 15:28
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График изменения обменного курса OMR к KZT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KZT
1 OMR в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 279,37001 281,3400
Низкий1 252,98001 236,0300
В среднем1 265,60471 254,9302
Изменение1.60%2.61%
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Соотношение 1 OMR к KZT

За последние 30 дней максимальный курс OMR к KZT составил 1 279,3700, а минимальный — 1 252,9800. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 265,6047. Изменение курса OMR к KZT в процентном соотношении составило 1.60.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к KZT составил 1 281,3400, а минимальный — 1 236,0300. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 254,9302. Изменение курса OMR к KZT в процентном соотношении составило 2.61.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманский риал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Казахстанский тенге
1 OMR1 278,26000 KZT
5 OMR6 391,30000 KZT
10 OMR12 782,60000 KZT
20 OMR25 565,20000 KZT
50 OMR63 913,00000 KZT
100 OMR127 826,00000 KZT
250 OMR319 565,00000 KZT
500 OMR639 130,00000 KZT
1000 OMR1 278 260,00000 KZT
2000 OMR2 556 520,00000 KZT
5000 OMR6 391 300,00000 KZT
10000 OMR12 782 600,00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Оманский риал
1 KZT0,00078 OMR
5 KZT0,00391 OMR
10 KZT0,00782 OMR
20 KZT0,01565 OMR
50 KZT0,03912 OMR
100 KZT0,07823 OMR
250 KZT0,19558 OMR
500 KZT0,39116 OMR
1000 KZT0,78231 OMR
2000 KZT1,56463 OMR
5000 KZT3,91157 OMR
10000 KZT7,82313 OMR