تينغ كازاخستاني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل KZT إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
1290 xof

1.00000 KZT = 1.29028 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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KZT إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.0667588.66831.436491.661090.9638518.3277
1GBP1.1526711.22965102.2091.655851.914751.11121.1265
1USD0.937450.81324183.121.34661.557150.903517.1809
1INR0.0112780.009783920.012030810.01620070.01873370.01086980.2067

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 KZT1.29028 XOF
5 KZT6.45140 XOF
10 KZT12.90280 XOF
20 KZT25.80560 XOF
50 KZT64.51400 XOF
100 KZT129.02800 XOF
250 KZT322.57000 XOF
500 KZT645.14000 XOF
1000 KZT1290.28000 XOF
2000 KZT2580.56000 XOF
5000 KZT6451.40000 XOF
10000 KZT12902.80000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / تنغي كازاخستاني
1 XOF0.77503 KZT
5 XOF3.87513 KZT
10 XOF7.75026 KZT
20 XOF15.50052 KZT
50 XOF38.75130 KZT
100 XOF77.50260 KZT
250 XOF193.75650 KZT
500 XOF387.51300 KZT
1000 XOF775.02600 KZT
2000 XOF1550.05200 KZT
5000 XOF3875.13000 KZT
10000 XOF7750.26000 KZT