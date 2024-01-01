Kazakistan tengesinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile KZT → XOF çevirin

1.000 kzt
1.362 xof

1.00000 KZT = 1.36199 XOF

10:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549551.0734589.14081.453181.652350.94817518.3175
1 GBP1.1696511.25555104.2631.69971.932661.1090321.4248
1 USD0.93160.796464183.04141.353751.539290.8833517.0641
1 INR0.01121820.009591160.012042210.01630210.01853640.01063750.205489

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / CFA Frangı BCEAO
1 KZT1.36199 XOF
5 KZT6.80995 XOF
10 KZT13.61990 XOF
20 KZT27.23980 XOF
50 KZT68.09950 XOF
100 KZT136.19900 XOF
250 KZT340.49750 XOF
500 KZT680.99500 XOF
1000 KZT1361.99000 XOF
2000 KZT2723.98000 XOF
5000 KZT6809.95000 XOF
10000 KZT13619.90000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kazakistan Tengesi
1 XOF0.73422 KZT
5 XOF3.67110 KZT
10 XOF7.34220 KZT
20 XOF14.68440 KZT
50 XOF36.71100 KZT
100 XOF73.42200 KZT
250 XOF183.55500 KZT
500 XOF367.11000 KZT
1000 XOF734.22000 KZT
2000 XOF1468.44000 KZT
5000 XOF3671.10000 KZT
10000 XOF7342.20000 KZT