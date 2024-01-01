10 bin Kazakistan tengesinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile KZT → XOF çevirin

1,000₸ KZT = 1,253CFA XOF

01:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → XOF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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XOF
1 KZT → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,26021,2602
Düşük1,22521,2108
Ortalama1,24491,2351
Değişim0.20%1.14%
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1 KZT → XOF istatistikleri

KZT → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2602, en düşük 1,2252 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2449 oldu. KZT → XOF kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

KZT → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2602, en düşük 1,2108 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2351 oldu. KZT → XOF kurundaki değişiklik 1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - XOF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1380,9490,7911,7051,545
1 CAD0,7110,95312,8860,6740,5621,2111,098
1 SGD0,7461,049113,5230,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / CFA Frangı BCEAO
1 KZT1,25275 XOF
5 KZT6,26375 XOF
10 KZT12,52750 XOF
20 KZT25,05500 XOF
50 KZT62,63750 XOF
100 KZT125,27500 XOF
250 KZT313,18750 XOF
500 KZT626,37500 XOF
1000 KZT1.252,75000 XOF
2000 KZT2.505,50000 XOF
5000 KZT6.263,75000 XOF
10000 KZT12.527,50000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kazakistan Tengesi
1 XOF0,79825 KZT
5 XOF3,99123 KZT
10 XOF7,98246 KZT
20 XOF15,96492 KZT
50 XOF39,91230 KZT
100 XOF79,82460 KZT
250 XOF199,56150 KZT
500 XOF399,12300 KZT
1000 XOF798,24600 KZT
2000 XOF1.596,49200 KZT
5000 XOF3.991,23000 KZT
10000 XOF7.982,46000 KZT