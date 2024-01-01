10 CFA Frangı BCEAO'dan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile XOF → KZT çevirin

1,000CFA XOF = 0,8002₸ KZT

11:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 XOF → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,81620,8259
Düşük0,79350,7935
Ortalama0,80330,8096
Değişim0.05%-1.64%
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1 XOF → KZT istatistikleri

XOF → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8162, en düşük 0,7935 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8033 oldu. XOF → KZT kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

XOF → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8259, en düşük 0,7935 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8096 oldu. XOF → KZT kurundaki değişiklik -1.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9941,341.725,21
1 GBP1,26411,7711,1961,94512,631,6932.180,23
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,130,9561.230,75
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5571,4151.822,34

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kazakistan Tengesi
1 XOF0,80020 KZT
5 XOF4,00100 KZT
10 XOF8,00199 KZT
20 XOF16,00398 KZT
50 XOF40,00995 KZT
100 XOF80,01990 KZT
250 XOF200,04975 KZT
500 XOF400,09950 KZT
1000 XOF800,19900 KZT
2000 XOF1.600,39800 KZT
5000 XOF4.000,99500 KZT
10000 XOF8.001,99000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / CFA Frangı BCEAO
1 KZT1,24969 XOF
5 KZT6,24845 XOF
10 KZT12,49690 XOF
20 KZT24,99380 XOF
50 KZT62,48450 XOF
100 KZT124,96900 XOF
250 KZT312,42250 XOF
500 KZT624,84500 XOF
1000 KZT1.249,69000 XOF
2000 KZT2.499,38000 XOF
5000 KZT6.248,45000 XOF
10000 KZT12.496,90000 XOF