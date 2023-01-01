تينغ كازاخستاني إلى بولا بوتسواني

تحويل KZT إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
28.56 bwp

1.00000 KZT = 0.02856 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:49 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KZT إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 BWP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.0667588.66831.437231.661220.9639518.3167
1GBP1.1526711.22965102.2091.656711.91491.1111221.1138
1USD0.937450.81324183.121.34731.557270.903617.1706
1INR0.0112780.009783920.012030810.01620910.01873520.0108710.206576

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

KZT إلى USD

KZT إلى CAD

KZT إلى SGD

KZT إلى ZAR

KZT إلى EUR

KZT إلى GBP

KZT إلى NZD

KZT إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Botswanan Pula
1 KZT0.02856 BWP
5 KZT0.14282 BWP
10 KZT0.28564 BWP
20 KZT0.57128 BWP
50 KZT1.42821 BWP
100 KZT2.85642 BWP
250 KZT7.14105 BWP
500 KZT14.28210 BWP
1000 KZT28.56420 BWP
2000 KZT57.12840 BWP
5000 KZT142.82100 BWP
10000 KZT285.64200 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / تنغي كازاخستاني
1 BWP35.00880 KZT
5 BWP175.04400 KZT
10 BWP350.08800 KZT
20 BWP700.17600 KZT
50 BWP1750.44000 KZT
100 BWP3500.88000 KZT
250 BWP8752.20000 KZT
500 BWP17504.40000 KZT
1000 BWP35008.80000 KZT
2000 BWP70017.60000 KZT
5000 BWP175044.00000 KZT
10000 BWP350088.00000 KZT