Kazakistan tengesinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile KZT → BWP çevirin

1.000 kzt
30,63 bwp

1.00000 KZT = 0.03063 BWP

09:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353451.347118.99610.93150.79641.642981.53929
1 CAD0.73885310.99530814.03530.6882650.5884221.213921.13731
1 SGD0.7423351.00471114.10150.6915090.5911961.219641.14267
1 ZAR0.05264240.07124880.070914610.04903810.04192440.08649040.0810319

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Botsvana Pulası
1 KZT0.03063 BWP
5 KZT0.15315 BWP
10 KZT0.30629 BWP
20 KZT0.61258 BWP
50 KZT1.53146 BWP
100 KZT3.06292 BWP
250 KZT7.65730 BWP
500 KZT15.31460 BWP
1000 KZT30.62920 BWP
2000 KZT61.25840 BWP
5000 KZT153.14600 BWP
10000 KZT306.29200 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Kazakistan Tengesi
1 BWP32.64860 KZT
5 BWP163.24300 KZT
10 BWP326.48600 KZT
20 BWP652.97200 KZT
50 BWP1632.43000 KZT
100 BWP3264.86000 KZT
250 BWP8162.15000 KZT
500 BWP16324.30000 KZT
1000 BWP32648.60000 KZT
2000 BWP65297.20000 KZT
5000 BWP163243.00000 KZT
10000 BWP326486.00000 KZT