10 bin Kazakistan tengesinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile KZT → BWP çevirin

1,000₸ KZT = 0,02749P BWP

21:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → BWP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BWP
1 KZT → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02760,0280
Düşük0,02700,0269
Ortalama0,02730,0274
Değişim-0.09%-1.80%
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1 KZT → BWP istatistikleri

KZT → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0276, en düşük 0,0270 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0273 oldu. KZT → BWP kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

KZT → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0280, en düşük 0,0269 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0274 oldu. KZT → BWP kurundaki değişiklik -1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - BWP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34418,1990,9490,7931,7051,548
1 CAD0,7110,95412,9160,6740,5631,211,099
1 SGD0,7441,049113,5460,7070,591,2691,152
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Botsvana Pulası
1 KZT0,02749 BWP
5 KZT0,13743 BWP
10 KZT0,27486 BWP
20 KZT0,54973 BWP
50 KZT1,37432 BWP
100 KZT2,74863 BWP
250 KZT6,87158 BWP
500 KZT13,74315 BWP
1000 KZT27,48630 BWP
2000 KZT54,97260 BWP
5000 KZT137,43150 BWP
10000 KZT274,86300 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Kazakistan Tengesi
1 BWP36,38180 KZT
5 BWP181,90900 KZT
10 BWP363,81800 KZT
20 BWP727,63600 KZT
50 BWP1.819,09000 KZT
100 BWP3.638,18000 KZT
250 BWP9.095,45000 KZT
500 BWP18.190,90000 KZT
1000 BWP36.381,80000 KZT
2000 BWP72.763,60000 KZT
5000 BWP181.909,00000 KZT
10000 BWP363.818,00000 KZT