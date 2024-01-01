哈萨克斯坦坚戈兑博茨瓦纳普拉

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BWP
1 KZT兑BWP过去 30 天过去 90 天
0.02750.0287
0.02690.0269
一般0.02730.0277
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1 KZT 兑 BWP 统计信息

过去 30 天，KZT 兑 BWP 的表现如下：30 天高点为 0.0275，30 天低点为 0.0269。这意味着 30 天平均值为 0.0273。KZT 兑 BWP 的变化为 0.60。

过去 90 天，KZT 兑 BWP 的表现如下：90 天高点为 0.0287，90 天低点为 0.0269。这意味着 90 天平均值为 0.0277。KZT 兑 BWP 的变化为 -3.71。

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 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.3841.31617.6250.9250.771.661.503
1 CAD0.72310.95112.7390.6680.5571.21.086
1 SGD0.761.051113.3910.7020.5851.2611.142
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哈萨克斯坦坚戈/博茨瓦纳普拉汇率
1 KZT0.02757 BWP
5 KZT0.13784 BWP
10 KZT0.27567 BWP
20 KZT0.55134 BWP
50 KZT1.37836 BWP
100 KZT2.75672 BWP
250 KZT6.89180 BWP
500 KZT13.78360 BWP
1000 KZT27.56720 BWP
2000 KZT55.13440 BWP
5000 KZT137.83600 BWP
10000 KZT275.67200 BWP
博茨瓦纳普拉/哈萨克斯坦坚戈汇率
1 BWP36.27500 KZT
5 BWP181.37500 KZT
10 BWP362.75000 KZT
20 BWP725.50000 KZT
50 BWP1,813.75000 KZT
100 BWP3,627.50000 KZT
250 BWP9,068.75000 KZT
500 BWP18,137.50000 KZT
1000 BWP36,275.00000 KZT
2000 BWP72,550.00000 KZT
5000 BWP181,375.00000 KZT
10000 BWP362,750.00000 KZT