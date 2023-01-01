تينغ كازاخستاني إلى فرنك رواندي

تحويل KZT إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
2516 rwf

1.00000 KZT = 2.51588 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:54 UTC
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KZT إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066888.67241.436931.661040.9637518.3287
1GBP1.152611.22965102.2091.656281.91461.1108221.1266
1USD0.93740.81324183.121.346951.557030.903417.181
1INR0.01127750.009783920.012030810.01620490.01873230.01086860.206701

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Rwandan Franc
1 KZT2.51588 RWF
5 KZT12.57940 RWF
10 KZT25.15880 RWF
20 KZT50.31760 RWF
50 KZT125.79400 RWF
100 KZT251.58800 RWF
250 KZT628.97000 RWF
500 KZT1257.94000 RWF
1000 KZT2515.88000 RWF
2000 KZT5031.76000 RWF
5000 KZT12579.40000 RWF
10000 KZT25158.80000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / تنغي كازاخستاني
1 RWF0.39748 KZT
5 RWF1.98738 KZT
10 RWF3.97475 KZT
20 RWF7.94950 KZT
50 RWF19.87375 KZT
100 RWF39.74750 KZT
250 RWF99.36875 KZT
500 RWF198.73750 KZT
1000 RWF397.47500 KZT
2000 RWF794.95000 KZT
5000 RWF1987.37500 KZT
10000 RWF3974.75000 KZT