تينغ كازاخستاني إلى الدولار الغياني

تحويل KZT إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
438.05 gyd

1.00000 KZT = 0.43805 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:25 UTC
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KZT إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.066888.67241.43731.661290.963718.3306
1GBP1.1526711.2297102.2131.656771.914971.1108321.1297
1USD0.93740.813206183.121.34731.557270.9033517.1828
1INR0.01127750.009783520.012030810.01620910.01873520.0108680.206723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / دولار غياني
1 KZT0.43805 GYD
5 KZT2.19023 GYD
10 KZT4.38046 GYD
20 KZT8.76092 GYD
50 KZT21.90230 GYD
100 KZT43.80460 GYD
250 KZT109.51150 GYD
500 KZT219.02300 GYD
1000 KZT438.04600 GYD
2000 KZT876.09200 GYD
5000 KZT2190.23000 GYD
10000 KZT4380.46000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / تنغي كازاخستاني
1 GYD2.28287 KZT
5 GYD11.41435 KZT
10 GYD22.82870 KZT
20 GYD45.65740 KZT
50 GYD114.14350 KZT
100 GYD228.28700 KZT
250 GYD570.71750 KZT
500 GYD1141.43500 KZT
1000 GYD2282.87000 KZT
2000 GYD4565.74000 KZT
5000 GYD11414.35000 KZT
10000 GYD22828.70000 KZT