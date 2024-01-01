Kazakistan tengesinden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → GYD çevirin

1.000 kzt
466,70 gyd

1.00000 KZT = 0.46670 GYD

09:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0733589.13411.453051.652450.94796518.316
1 GBP1.1696811.25545104.2561.699571.93281.1088221.4234
1 USD0.931650.796527183.04291.353751.539530.8832517.0643
1 INR0.01121910.009591750.01204210.01630180.01853890.01063610.205488

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Guyana Doları
1 KZT0.46670 GYD
5 KZT2.33351 GYD
10 KZT4.66703 GYD
20 KZT9.33406 GYD
50 KZT23.33515 GYD
100 KZT46.67030 GYD
250 KZT116.67575 GYD
500 KZT233.35150 GYD
1000 KZT466.70300 GYD
2000 KZT933.40600 GYD
5000 KZT2333.51500 GYD
10000 KZT4667.03000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Kazakistan Tengesi
1 GYD2.14269 KZT
5 GYD10.71345 KZT
10 GYD21.42690 KZT
20 GYD42.85380 KZT
50 GYD107.13450 KZT
100 GYD214.26900 KZT
250 GYD535.67250 KZT
500 GYD1071.34500 KZT
1000 GYD2142.69000 KZT
2000 GYD4285.38000 KZT
5000 GYD10713.45000 KZT
10000 GYD21426.90000 KZT