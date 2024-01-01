bin Kazakistan tengesinden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → GYD çevirin

1,000₸ KZT = 0,4212GY$ GYD

15:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → GYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GYD
1 KZT → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,43340,4394
Düşük0,42030,4203
Ortalama0,42710,4313
Değişim-2.81%-3.72%
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1 KZT → GYD istatistikleri

KZT → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4334, en düşük 0,4203 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4271 oldu. KZT → GYD kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

KZT → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4394, en düşük 0,4203 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4313 oldu. KZT → GYD kurundaki değişiklik -3.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - GYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34318,2070,9490,7921,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9280,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5610,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Guyana Doları
1 KZT0,42120 GYD
5 KZT2,10599 GYD
10 KZT4,21197 GYD
20 KZT8,42394 GYD
50 KZT21,05985 GYD
100 KZT42,11970 GYD
250 KZT105,29925 GYD
500 KZT210,59850 GYD
1000 KZT421,19700 GYD
2000 KZT842,39400 GYD
5000 KZT2.105,98500 GYD
10000 KZT4.211,97000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Kazakistan Tengesi
1 GYD2,37419 KZT
5 GYD11,87095 KZT
10 GYD23,74190 KZT
20 GYD47,48380 KZT
50 GYD118,70950 KZT
100 GYD237,41900 KZT
250 GYD593,54750 KZT
500 GYD1.187,09500 KZT
1000 GYD2.374,19000 KZT
2000 GYD4.748,38000 KZT
5000 GYD11.870,95000 KZT
10000 GYD23.741,90000 KZT