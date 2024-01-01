哈萨克斯坦坚戈兑圭亚那元

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GYD
1 KZT兑GYD过去 30 天过去 90 天
0.43710.4411
0.42350.4235
一般0.43220.4348
更改-0.66%-1.82%
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1 KZT 兑 GYD 统计信息

过去 30 天，KZT 兑 GYD 的表现如下：30 天高点为 0.4371，30 天低点为 0.4235。这意味着 30 天平均值为 0.4322。KZT 兑 GYD 的变化为 -0.66。

过去 90 天，KZT 兑 GYD 的表现如下：90 天高点为 0.4411，90 天低点为 0.4235。这意味着 90 天平均值为 0.4348。KZT 兑 GYD 的变化为 -1.82。

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 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.3831.31617.6170.9240.771.6581.502
1 CAD0.72310.95112.7360.6680.5571.1991.086
1 SGD0.761.051113.390.7030.5851.261.141
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哈萨克斯坦坚戈/圭亚那元汇率
1 KZT0.43306 GYD
5 KZT2.16531 GYD
10 KZT4.33061 GYD
20 KZT8.66122 GYD
50 KZT21.65305 GYD
100 KZT43.30610 GYD
250 KZT108.26525 GYD
500 KZT216.53050 GYD
1000 KZT433.06100 GYD
2000 KZT866.12200 GYD
5000 KZT2,165.30500 GYD
10000 KZT4,330.61000 GYD
圭亚那元/哈萨克斯坦坚戈汇率
1 GYD2.30914 KZT
5 GYD11.54570 KZT
10 GYD23.09140 KZT
20 GYD46.18280 KZT
50 GYD115.45700 KZT
100 GYD230.91400 KZT
250 GYD577.28500 KZT
500 GYD1,154.57000 KZT
1000 GYD2,309.14000 KZT
2000 GYD4,618.28000 KZT
5000 GYD11,545.70000 KZT
10000 GYD23,091.40000 KZT