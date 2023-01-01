تينغ كازاخستاني إلى جنيه جبل طارق

تحويل KZT إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
1.70 gip

1.00000 KZT = 0.00170 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:3 UTC
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KZT إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.066888.67241.43731.661290.963718.3306
1GBP1.1526711.2297102.2131.656771.914971.1108321.1297
1USD0.93740.813206183.121.34731.557270.9033517.1828
1INR0.01127750.009783520.012030810.01620910.01873520.0108680.206723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / جنيه جبل طارق
1 KZT0.00170 GIP
5 KZT0.00849 GIP
10 KZT0.01698 GIP
20 KZT0.03396 GIP
50 KZT0.08490 GIP
100 KZT0.16981 GIP
250 KZT0.42452 GIP
500 KZT0.84905 GIP
1000 KZT1.69810 GIP
2000 KZT3.39620 GIP
5000 KZT8.49050 GIP
10000 KZT16.98100 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / تنغي كازاخستاني
1 GIP588.89300 KZT
5 GIP2944.46500 KZT
10 GIP5888.93000 KZT
20 GIP11777.86000 KZT
50 GIP29444.65000 KZT
100 GIP58889.30000 KZT
250 GIP147223.25000 KZT
500 GIP294446.50000 KZT
1000 GIP588893.00000 KZT
2000 GIP1177786.00000 KZT
5000 GIP2944465.00000 KZT
10000 GIP5888930.00000 KZT