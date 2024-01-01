Kazakistan tengesinden Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile KZT → GIP çevirin

1.000 kzt
1,78 gip

1.00000 KZT = 0.00178 GIP

09:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0733589.13411.453051.652450.94796518.316
1 GBP1.1696811.25545104.2561.699571.93281.1088221.4234
1 USD0.931650.796527183.04291.353751.539530.8832517.0643
1 INR0.01121910.009591750.01204210.01630180.01853890.01063610.205488

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Kazakistan tengesinden Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

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KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Cebelitarık Lirası
1 KZT0.00178 GIP
5 KZT0.00888 GIP
10 KZT0.01776 GIP
20 KZT0.03552 GIP
50 KZT0.08881 GIP
100 KZT0.17761 GIP
250 KZT0.44403 GIP
500 KZT0.88806 GIP
1000 KZT1.77612 GIP
2000 KZT3.55224 GIP
5000 KZT8.88060 GIP
10000 KZT17.76120 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Kazakistan Tengesi
1 GIP563.02500 KZT
5 GIP2815.12500 KZT
10 GIP5630.25000 KZT
20 GIP11260.50000 KZT
50 GIP28151.25000 KZT
100 GIP56302.50000 KZT
250 GIP140756.25000 KZT
500 GIP281512.50000 KZT
1000 GIP563025.00000 KZT
2000 GIP1126050.00000 KZT
5000 GIP2815125.00000 KZT
10000 GIP5630250.00000 KZT