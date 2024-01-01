250 Kazakistan tengesinden Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile KZT → GIP çevirin

1,000₸ KZT = 0,001596£ GIP

23:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → GIP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GIP
1 KZT → GIPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00160,0016
Düşük0,00160,0016
Ortalama0,00160,0016
Değişim0.55%-0.90%
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1 KZT → GIP istatistikleri

KZT → GIP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0016 oldu. KZT → GIP kurundaki değişiklik 0.55 değerindeydi.

KZT → GIP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0016 oldu. KZT → GIP kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - GIP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,2040,9490,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9240,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5560,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Cebelitarık Lirası
1 KZT0,00160 GIP
5 KZT0,00798 GIP
10 KZT0,01596 GIP
20 KZT0,03192 GIP
50 KZT0,07980 GIP
100 KZT0,15960 GIP
250 KZT0,39900 GIP
500 KZT0,79801 GIP
1000 KZT1,59601 GIP
2000 KZT3,19202 GIP
5000 KZT7,98005 GIP
10000 KZT15,96010 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Kazakistan Tengesi
1 GIP626,56200 KZT
5 GIP3.132,81000 KZT
10 GIP6.265,62000 KZT
20 GIP12.531,24000 KZT
50 GIP31.328,10000 KZT
100 GIP62.656,20000 KZT
250 GIP156.640,50000 KZT
500 GIP313.281,00000 KZT
1000 GIP626.562,00000 KZT
2000 GIP1.253.124,00000 KZT
5000 GIP3.132.810,00000 KZT
10000 GIP6.265.620,00000 KZT