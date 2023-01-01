تينغ كازاخستاني إلى أوقية موريتانية

تحويل KZT إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
79.66 mru

1.00000 KZT = 0.07966 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 18:36 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

KZT إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 MRU
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066888.67241.43731.661290.963818.3332
1GBP1.152611.22965102.2091.656711.91491.1108821.1318
1USD0.93740.81324183.121.34731.557270.9034517.1852
1INR0.01127750.009783920.012030810.01620910.01873520.01086920.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

KZT إلى USD

KZT إلى CAD

KZT إلى SGD

KZT إلى ZAR

KZT إلى EUR

KZT إلى GBP

KZT إلى NZD

KZT إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Mauritanian Ouguiya
1 KZT0.07966 MRU
5 KZT0.39829 MRU
10 KZT0.79657 MRU
20 KZT1.59314 MRU
50 KZT3.98285 MRU
100 KZT7.96570 MRU
250 KZT19.91425 MRU
500 KZT39.82850 MRU
1000 KZT79.65700 MRU
2000 KZT159.31400 MRU
5000 KZT398.28500 MRU
10000 KZT796.57000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / تنغي كازاخستاني
1 MRU12.55380 KZT
5 MRU62.76900 KZT
10 MRU125.53800 KZT
20 MRU251.07600 KZT
50 MRU627.69000 KZT
100 MRU1255.38000 KZT
250 MRU3138.45000 KZT
500 MRU6276.90000 KZT
1000 MRU12553.80000 KZT
2000 MRU25107.60000 KZT
5000 MRU62769.00000 KZT
10000 MRU125538.00000 KZT