تينغ كازاخستاني إلى كيب لاوي

تحويل KZT إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٤١٬٧٨١ lak

1.00000 KZT = 41.78100 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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KZT إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066888.67241.43731.661290.963818.3332
1GBP1.152611.22965102.2091.656711.91491.1108821.1318
1USD0.93740.81324183.121.34731.557270.9034517.1852
1INR0.01127750.009783920.012030810.01620910.01873520.01086920.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / كيب لاوسي
1 KZT41.78100 LAK
5 KZT208.90500 LAK
10 KZT417.81000 LAK
20 KZT835.62000 LAK
50 KZT2089.05000 LAK
100 KZT4178.10000 LAK
250 KZT10445.25000 LAK
500 KZT20890.50000 LAK
1000 KZT41781.00000 LAK
2000 KZT83562.00000 LAK
5000 KZT208905.00000 LAK
10000 KZT417810.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / تنغي كازاخستاني
1 LAK0.02393 KZT
5 LAK0.11967 KZT
10 LAK0.23934 KZT
20 LAK0.47869 KZT
50 LAK1.19672 KZT
100 LAK2.39344 KZT
250 LAK5.98360 KZT
500 LAK11.96720 KZT
1000 LAK23.93440 KZT
2000 LAK47.86880 KZT
5000 LAK119.67200 KZT
10000 LAK239.34400 KZT