تينغ كازاخستاني إلى بيزو كولومبي

تحويل KZT إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
8228.68 cop

1.00000 KZT = 8.22868 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:10 UTC
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KZT إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0667588.66831.437131.661090.9636518.3206
1GBP1.152811.2298102.2211.656791.914981.110921.1208
1USD0.937450.81314183.121.34721.557150.9033517.1742
1INR0.0112780.009782730.012030810.01620790.01873370.0108680.206619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / البيزو الكولومبي
1 KZT8.22868 COP
5 KZT41.14340 COP
10 KZT82.28680 COP
20 KZT164.57360 COP
50 KZT411.43400 COP
100 KZT822.86800 COP
250 KZT2057.17000 COP
500 KZT4114.34000 COP
1000 KZT8228.68000 COP
2000 KZT16457.36000 COP
5000 KZT41143.40000 COP
10000 KZT82286.80000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / تنغي كازاخستاني
1 COP0.12153 KZT
5 COP0.60763 KZT
10 COP1.21526 KZT
20 COP2.43052 KZT
50 COP6.07630 KZT
100 COP12.15260 KZT
250 COP30.38150 KZT
500 COP60.76300 KZT
1000 COP121.52600 KZT
2000 COP243.05200 KZT
5000 COP607.63000 KZT
10000 COP1215.26000 KZT