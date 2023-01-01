تينغ كازاخستاني إلى كولون سلفادوري

تحويل KZT إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
١٨٫٣٣ svc

1.00000 KZT = 0.01833 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 18:0 UTC
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KZT إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066888.67241.436931.661040.9637518.3287
1GBP1.152611.22965102.2091.656281.91461.1108221.1266
1USD0.93740.81324183.121.346951.557030.903417.181
1INR0.01127750.009783920.012030810.01620490.01873230.01086860.206701

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / كولون سلفادوري
1 KZT0.01833 SVC
5 KZT0.09165 SVC
10 KZT0.18330 SVC
20 KZT0.36660 SVC
50 KZT0.91649 SVC
100 KZT1.83298 SVC
250 KZT4.58245 SVC
500 KZT9.16490 SVC
1000 KZT18.32980 SVC
2000 KZT36.65960 SVC
5000 KZT91.64900 SVC
10000 KZT183.29800 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / تنغي كازاخستاني
1 SVC54.55590 KZT
5 SVC272.77950 KZT
10 SVC545.55900 KZT
20 SVC1091.11800 KZT
50 SVC2727.79500 KZT
100 SVC5455.59000 KZT
250 SVC13638.97500 KZT
500 SVC27277.95000 KZT
1000 SVC54555.90000 KZT
2000 SVC109111.80000 KZT
5000 SVC272779.50000 KZT
10000 SVC545559.00000 KZT