تينغ كازاخستاني إلى كرونة سويدية

تحويل KZT إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
23.35 sek

1.00000 KZT = 0.02335 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 18:40 UTC
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KZT إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0668588.67661.437151.661240.963618.3276
1GBP1.1527411.2298102.2211.656661.914981.1107821.127
1USD0.937350.81314183.121.34711.557150.9032517.1792
1INR0.01127690.009782730.012030810.01620670.01873370.01086680.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الكرونا السويدية
1 KZT0.02335 SEK
5 KZT0.11673 SEK
10 KZT0.23347 SEK
20 KZT0.46693 SEK
50 KZT1.16734 SEK
100 KZT2.33467 SEK
250 KZT5.83668 SEK
500 KZT11.67335 SEK
1000 KZT23.34670 SEK
2000 KZT46.69340 SEK
5000 KZT116.73350 SEK
10000 KZT233.46700 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / تنغي كازاخستاني
1 SEK42.83270 KZT
5 SEK214.16350 KZT
10 SEK428.32700 KZT
20 SEK856.65400 KZT
50 SEK2141.63500 KZT
100 SEK4283.27000 KZT
250 SEK10708.17500 KZT
500 SEK21416.35000 KZT
1000 SEK42832.70000 KZT
2000 SEK85665.40000 KZT
5000 SEK214163.50000 KZT
10000 SEK428327.00000 KZT