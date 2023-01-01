تينغ كازاخستاني إلى دونغ فيتنامي

تحويل KZT إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
50931 vnd

1.00000 KZT = 50.93070 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 12:0 UTC
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KZT إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.0667588.66831.436491.661090.9638518.3277
1GBP1.1526711.22965102.2091.655851.914751.11121.1265
1USD0.937450.81324183.121.34661.557150.903517.1809
1INR0.0112780.009783920.012030810.01620070.01873370.01086980.2067

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Vietnamese Dong
1 KZT50.93070 VND
5 KZT254.65350 VND
10 KZT509.30700 VND
20 KZT1018.61400 VND
50 KZT2546.53500 VND
100 KZT5093.07000 VND
250 KZT12732.67500 VND
500 KZT25465.35000 VND
1000 KZT50930.70000 VND
2000 KZT101861.40000 VND
5000 KZT254653.50000 VND
10000 KZT509307.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / تنغي كازاخستاني
1 VND0.01963 KZT
5 VND0.09817 KZT
10 VND0.19634 KZT
20 VND0.39269 KZT
50 VND0.98172 KZT
100 VND1.96345 KZT
250 VND4.90862 KZT
500 VND9.81725 KZT
1000 VND19.63450 KZT
2000 VND39.26900 KZT
5000 VND98.17250 KZT
10000 VND196.34500 KZT