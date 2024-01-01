Kazakistan tengesinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile KZT → VND çevirin

1.000 kzt
54.496 vnd

1.00000 KZT = 54.49600 VND

10:08 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549551.0734589.14081.453181.652350.94817518.3175
1 GBP1.1696511.25555104.2631.69971.932661.1090321.4248
1 USD0.93160.796464183.04141.353751.539290.8833517.0641
1 INR0.01121820.009591160.012042210.01630210.01853640.01063750.205489

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Vietnam Dongu
1 KZT54.49600 VND
5 KZT272.48000 VND
10 KZT544.96000 VND
20 KZT1089.92000 VND
50 KZT2724.80000 VND
100 KZT5449.60000 VND
250 KZT13624.00000 VND
500 KZT27248.00000 VND
1000 KZT54496.00000 VND
2000 KZT108992.00000 VND
5000 KZT272480.00000 VND
10000 KZT544960.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kazakistan Tengesi
1 VND0.01835 KZT
5 VND0.09175 KZT
10 VND0.18350 KZT
20 VND0.36700 KZT
50 VND0.91750 KZT
100 VND1.83500 KZT
250 VND4.58750 KZT
500 VND9.17500 KZT
1000 VND18.35000 KZT
2000 VND36.70000 KZT
5000 VND91.75000 KZT
10000 VND183.50000 KZT