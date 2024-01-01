500.000 Vietnam dongundan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile VND → KZT çevirin

1,000₫ VND = 0,01965₸ KZT

02:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 VND → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01970,0199
Düşük0,01910,0191
Ortalama0,01940,0194
Değişim2.44%2.44%
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1 VND → KZT istatistikleri

VND → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0197, en düşük 0,0191 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0194 oldu. VND → KZT kurundaki değişiklik 2.44 değerindeydi.

VND → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0199, en düşük 0,0191 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0194 oldu. VND → KZT kurundaki değişiklik 2.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,361,40234,653154,145
1 AUD0,65110,6140,871906,450,91222,543100,279
1 EUR1,0591,62811,4181.475,571,48536,697163,24
1 SGD0,7471,1480,70511.040,481,04725,877115,107

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kazakistan Tengesi
1000 VND19,65150 KZT
2000 VND39,30300 KZT
5000 VND98,25750 KZT
10000 VND196,51500 KZT
20000 VND393,03000 KZT
50000 VND982,57500 KZT
100000 VND1.965,15000 KZT
200000 VND3.930,30000 KZT
500000 VND9.825,75000 KZT
1000000 VND19.651,50000 KZT
2000000 VND39.303,00000 KZT
5000000 VND98.257,50000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Vietnam Dongu
1 KZT50,88680 VND
5 KZT254,43400 VND
10 KZT508,86800 VND
20 KZT1.017,73600 VND
50 KZT2.544,34000 VND
100 KZT5.088,68000 VND
250 KZT12.721,70000 VND
500 KZT25.443,40000 VND
1000 KZT50.886,80000 VND
2000 KZT101.773,60000 VND
5000 KZT254.434,00000 VND
10000 KZT508.868,00000 VND