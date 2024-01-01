2.000 Kazakistan tengesinden Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile KZT → VND çevirin
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KZT → VND çevrim grafiği
1 KZT = 51,11100 VND
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|1 KZT → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|52,4761
|52,4761
|Düşük
|51,0469
|50,3725
|Ortalama
|51,7126
|51,4858
|Değişim
|-1.95%
|-2.41%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KZT → VND istatistikleri
KZT → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 52,4761, en düşük 51,0469 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 51,7126 oldu. KZT → VND kurundaki değişiklik -1.95 değerindeydi.
KZT → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 52,4761, en düşük 50,3725 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 51,4858 oldu. KZT → VND kurundaki değişiklik -2.41 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Kazakistan tengesinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Vietnam Dongu
|1 KZT
|51,11100 VND
|5 KZT
|255,55500 VND
|10 KZT
|511,11000 VND
|20 KZT
|1.022,22000 VND
|50 KZT
|2.555,55000 VND
|100 KZT
|5.111,10000 VND
|250 KZT
|12.777,75000 VND
|500 KZT
|25.555,50000 VND
|1000 KZT
|51.111,00000 VND
|2000 KZT
|102.222,00000 VND
|5000 KZT
|255.555,00000 VND
|10000 KZT
|511.110,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kazakistan Tengesi
|1000 VND
|19,56530 KZT
|2000 VND
|39,13060 KZT
|5000 VND
|97,82650 KZT
|10000 VND
|195,65300 KZT
|20000 VND
|391,30600 KZT
|50000 VND
|978,26500 KZT
|100000 VND
|1.956,53000 KZT
|200000 VND
|3.913,06000 KZT
|500000 VND
|9.782,65000 KZT
|1000000 VND
|19.565,30000 KZT
|2000000 VND
|39.130,60000 KZT
|5000000 VND
|97.826,50000 KZT