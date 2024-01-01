2.000 Kazakistan tengesinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile KZT → VND çevirin

1,000₸ KZT = 51,11₫ VND

01:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → VND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VND
1 KZT → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek52,476152,4761
Düşük51,046950,3725
Ortalama51,712651,4858
Değişim-1.95%-2.41%
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1 KZT → VND istatistikleri

KZT → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 52,4761, en düşük 51,0469 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 51,7126 oldu. KZT → VND kurundaki değişiklik -1.95 değerindeydi.

KZT → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 52,4761, en düşük 50,3725 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 51,4858 oldu. KZT → VND kurundaki değişiklik -2.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - VND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4071,34118,1360,9490,7911,7051,545
1 CAD0,71110,95312,8860,6740,5621,2111,098
1 SGD0,7461,049113,5220,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Vietnam Dongu
1 KZT51,11100 VND
5 KZT255,55500 VND
10 KZT511,11000 VND
20 KZT1.022,22000 VND
50 KZT2.555,55000 VND
100 KZT5.111,10000 VND
250 KZT12.777,75000 VND
500 KZT25.555,50000 VND
1000 KZT51.111,00000 VND
2000 KZT102.222,00000 VND
5000 KZT255.555,00000 VND
10000 KZT511.110,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kazakistan Tengesi
1000 VND19,56530 KZT
2000 VND39,13060 KZT
5000 VND97,82650 KZT
10000 VND195,65300 KZT
20000 VND391,30600 KZT
50000 VND978,26500 KZT
100000 VND1.956,53000 KZT
200000 VND3.913,06000 KZT
500000 VND9.782,65000 KZT
1000000 VND19.565,30000 KZT
2000000 VND39.130,60000 KZT
5000000 VND97.826,50000 KZT