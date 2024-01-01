500 000 вьетнамких донгов в казахстанские тенге

Сконвертируйте VND в KZT по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = ₸0,01958 KZT

Среднерыночный курс в 13:21
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График изменения обменного курса VND к KZT

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KZT
1 VND в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01960,0199
Низкий0,01910,0191
В среднем0,01930,0194
Изменение0.33%2.43%
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Соотношение 1 VND к KZT

За последние 30 дней максимальный курс VND к KZT составил 0,0196, а минимальный — 0,0191. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0193. Изменение курса VND к KZT в процентном соотношении составило 0.33.

За последние 90 дней максимальный курс VND к KZT составил 0,0199, а минимальный — 0,0191. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0194. Изменение курса VND к KZT в процентном соотношении составило 2.43.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5220,941,3341 399,851,39534,471153,92
1 AUD0,65710,6170,876919,9110,91622,652101,149
1 EUR1,0641,61911,4191 489,791,48436,685163,815
1 SGD0,751,1410,70511 049,641,04625,847115,413

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Казахстанский тенге
1000 VND19,57900 KZT
2000 VND39,15800 KZT
5000 VND97,89500 KZT
10000 VND195,79000 KZT
20000 VND391,58000 KZT
50000 VND978,95000 KZT
100000 VND1 957,90000 KZT
200000 VND3 915,80000 KZT
500000 VND9 789,50000 KZT
1000000 VND19 579,00000 KZT
2000000 VND39 158,00000 KZT
5000000 VND97 895,00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Вьетнамский донг
1 KZT51,07510 VND
5 KZT255,37550 VND
10 KZT510,75100 VND
20 KZT1 021,50200 VND
50 KZT2 553,75500 VND
100 KZT5 107,51000 VND
250 KZT12 768,77500 VND
500 KZT25 537,55000 VND
1000 KZT51 075,10000 VND
2000 KZT102 150,20000 VND
5000 KZT255 375,50000 VND
10000 KZT510 751,00000 VND