1 milyon Vietnam dongundan Kazakistan tengesine
Reel döviz kuru ile VND → KZT çevirin
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VND → KZT çevrim grafiği
1 VND = 0,01964 KZT
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|1 VND → KZT
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0197
|0,0199
|Düşük
|0,0191
|0,0191
|Ortalama
|0,0194
|0,0194
|Değişim
|2.44%
|2.44%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → KZT istatistikleri
VND → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0197, en düşük 0,0191 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0194 oldu. VND → KZT kurundaki değişiklik 2.44 değerindeydi.
VND → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0199, en düşük 0,0191 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0194 oldu. VND → KZT kurundaki değişiklik 2.44 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kazakistan Tengesi
|1000 VND
|19,64140 KZT
|2000 VND
|39,28280 KZT
|5000 VND
|98,20700 KZT
|10000 VND
|196,41400 KZT
|20000 VND
|392,82800 KZT
|50000 VND
|982,07000 KZT
|100000 VND
|1.964,14000 KZT
|200000 VND
|3.928,28000 KZT
|500000 VND
|9.820,70000 KZT
|1000000 VND
|19.641,40000 KZT
|2000000 VND
|39.282,80000 KZT
|5000000 VND
|98.207,00000 KZT
|Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Vietnam Dongu
|1 KZT
|50,91290 VND
|5 KZT
|254,56450 VND
|10 KZT
|509,12900 VND
|20 KZT
|1.018,25800 VND
|50 KZT
|2.545,64500 VND
|100 KZT
|5.091,29000 VND
|250 KZT
|12.728,22500 VND
|500 KZT
|25.456,45000 VND
|1000 KZT
|50.912,90000 VND
|2000 KZT
|101.825,80000 VND
|5000 KZT
|254.564,50000 VND
|10000 KZT
|509.129,00000 VND