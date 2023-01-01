تينغ كازاخستاني إلى روبية هندية

تحويل KZT إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
١٧٤٫٠٣ inr

1.00000 KZT = 0.17403 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:15 UTC
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KZT إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066988.68071.437541.661320.963818.3334
1GBP1.1527411.22975102.2171.656971.91491.1110121.1318
1USD0.93730.813173183.121.34741.557150.9033517.1838
1INR0.01127640.009783130.012030810.01621030.01873370.0108680.206735

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الروبية الهندية
1 KZT0.17403 INR
5 KZT0.87016 INR
10 KZT1.74033 INR
20 KZT3.48066 INR
50 KZT8.70165 INR
100 KZT17.40330 INR
250 KZT43.50825 INR
500 KZT87.01650 INR
1000 KZT174.03300 INR
2000 KZT348.06600 INR
5000 KZT870.16500 INR
10000 KZT1740.33000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / تنغي كازاخستاني
1 INR5.74603 KZT
5 INR28.73015 KZT
10 INR57.46030 KZT
20 INR114.92060 KZT
50 INR287.30150 KZT
100 INR574.60300 KZT
250 INR1436.50750 KZT
500 INR2873.01500 KZT
1000 INR5746.03000 KZT
2000 INR11492.06000 KZT
5000 INR28730.15000 KZT
10000 INR57460.30000 KZT