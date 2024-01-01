Kazakistan tengesinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile KZT → INR çevirin

1.000 kzt
185,17 inr

1.00000 KZT = 0.18517 INR

10:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0733589.13411.453051.652450.94796518.316
1 GBP1.1696811.25545104.2561.699571.93281.1088221.4234
1 USD0.931650.796527183.04291.353751.539530.8832517.0643
1 INR0.01121910.009591750.01204210.01630180.01853890.01063610.205488

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Kazakistan tengesinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

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KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Hindistan Rupisi
1 KZT0.18517 INR
5 KZT0.92585 INR
10 KZT1.85171 INR
20 KZT3.70342 INR
50 KZT9.25855 INR
100 KZT18.51710 INR
250 KZT46.29275 INR
500 KZT92.58550 INR
1000 KZT185.17100 INR
2000 KZT370.34200 INR
5000 KZT925.85500 INR
10000 KZT1851.71000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 INR5.40040 KZT
5 INR27.00200 KZT
10 INR54.00400 KZT
20 INR108.00800 KZT
50 INR270.02000 KZT
100 INR540.04000 KZT
250 INR1350.10000 KZT
500 INR2700.20000 KZT
1000 INR5400.40000 KZT
2000 INR10800.80000 KZT
5000 INR27002.00000 KZT
10000 INR54004.00000 KZT