20 Kazakistan tengesinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile KZT → INR çevirin

1.000₸ KZT = 0.1701₹ INR

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → INR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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INR
1 KZT → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.17430.1761
Düşük0.17000.1700
Ortalama0.17210.1734
Değişim-2.33%-3.05%
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1 KZT → INR istatistikleri

KZT → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.1743, en düşük 0.1700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.1721 oldu. KZT → INR kurundaki değişiklik -2.33 değerindeydi.

KZT → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.1761, en düşük 0.1700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.1734 oldu. KZT → INR kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - INR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.409051.342618.18680.94950.7926761.70591.54775
1 CAD0.70969810.95284112.90710.6738810.562561.210681.09843
1 SGD0.7448231.04949113.5460.7072340.5904031.27061.1528
1 ZAR0.05498490.07747650.073822810.052210.04358520.09379890.0851028

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Hindistan Rupisi
1 KZT0.17009 INR
5 KZT0.85045 INR
10 KZT1.70091 INR
20 KZT3.40182 INR
50 KZT8.50455 INR
100 KZT17.00910 INR
250 KZT42.52275 INR
500 KZT85.04550 INR
1000 KZT170.09100 INR
2000 KZT340.18200 INR
5000 KZT850.45500 INR
10000 KZT1700.91000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 INR5.87921 KZT
5 INR29.39605 KZT
10 INR58.79210 KZT
20 INR117.58420 KZT
50 INR293.96050 KZT
100 INR587.92100 KZT
250 INR1469.80250 KZT
300 INR1763.76300 KZT
500 INR2939.60500 KZT
600 INR3527.52600 KZT
1000 INR5879.21000 KZT
2000 INR11758.42000 KZT
5000 INR29396.05000 KZT
10000 INR58792.10000 KZT
25000 INR146980.25000 KZT
50000 INR293960.50000 KZT
100000 INR587921.00000 KZT
1000000 INR5879210.00000 KZT
1000000000 INR5879210000.00000 KZT