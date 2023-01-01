تينغ كازاخستاني إلى دينار كويتي

تحويل KZT إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٠٫٦٤٧ kwd

1.00000 KZT = 0.00065 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:36 UTC
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KZT إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066988.68071.437491.661450.963818.3334
1GBP1.1527411.22975102.2171.65691.915051.1110121.1318
1USD0.93730.813173183.121.347351.557270.903417.1838
1INR0.01127640.009783130.012030810.01620970.01873520.01086860.206735

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Kuwaiti Dinar
1 KZT0.00065 KWD
5 KZT0.00323 KWD
10 KZT0.00647 KWD
20 KZT0.01293 KWD
50 KZT0.03233 KWD
100 KZT0.06466 KWD
250 KZT0.16165 KWD
500 KZT0.32330 KWD
1000 KZT0.64660 KWD
2000 KZT1.29319 KWD
5000 KZT3.23298 KWD
10000 KZT6.46595 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / تنغي كازاخستاني
1 KWD1546.56000 KZT
5 KWD7732.80000 KZT
10 KWD15465.60000 KZT
20 KWD30931.20000 KZT
50 KWD77328.00000 KZT
100 KWD154656.00000 KZT
250 KWD386640.00000 KZT
500 KWD773280.00000 KZT
1000 KWD1546560.00000 KZT
2000 KWD3093120.00000 KZT
5000 KWD7732800.00000 KZT
10000 KWD15465600.00000 KZT