تينغ كازاخستاني إلى ريال برازيلي

تحويل KZT إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
10.32 brl

1.00000 KZT = 0.01032 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 18:30 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

KZT إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 BRL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0669588.68491.437181.661010.9636518.3124
1GBP1.152811.2299102.2291.656681.914691.110921.1091
1USD0.937250.813074183.121.3471.556780.903317.1633
1INR0.01127590.009781930.012030810.01620550.01872940.01086740.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

KZT إلى USD

KZT إلى CAD

KZT إلى SGD

KZT إلى ZAR

KZT إلى EUR

KZT إلى GBP

KZT إلى NZD

KZT إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الريال البرازيلي
1 KZT0.01032 BRL
5 KZT0.05161 BRL
10 KZT0.10321 BRL
20 KZT0.20643 BRL
50 KZT0.51606 BRL
100 KZT1.03213 BRL
250 KZT2.58033 BRL
500 KZT5.16065 BRL
1000 KZT10.32130 BRL
2000 KZT20.64260 BRL
5000 KZT51.60650 BRL
10000 KZT103.21300 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / تنغي كازاخستاني
1 BRL96.88710 KZT
5 BRL484.43550 KZT
10 BRL968.87100 KZT
20 BRL1937.74200 KZT
50 BRL4844.35500 KZT
100 BRL9688.71000 KZT
250 BRL24221.77500 KZT
500 BRL48443.55000 KZT
1000 BRL96887.10000 KZT
2000 BRL193774.20000 KZT
5000 BRL484435.50000 KZT
10000 BRL968871.00000 KZT