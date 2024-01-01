Kazakistan tengesinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile KZT → BRL çevirin

1.000 kzt
11,09 brl

1.00000 KZT = 0.01109 BRL

09:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353451.347118.99610.93150.79641.642981.53929
1 CAD0.73885310.99530814.03530.6882650.5884221.213921.13731
1 SGD0.7423351.00471114.10150.6915090.5911961.219641.14267
1 ZAR0.05264240.07124880.070914610.04903810.04192440.08649040.0810319

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Brezilya Reali
1 KZT0.01109 BRL
5 KZT0.05546 BRL
10 KZT0.11091 BRL
20 KZT0.22182 BRL
50 KZT0.55455 BRL
100 KZT1.10910 BRL
250 KZT2.77275 BRL
500 KZT5.54550 BRL
1000 KZT11.09100 BRL
2000 KZT22.18200 BRL
5000 KZT55.45500 BRL
10000 KZT110.91000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Kazakistan Tengesi
1 BRL90.16280 KZT
5 BRL450.81400 KZT
10 BRL901.62800 KZT
20 BRL1803.25600 KZT
50 BRL4508.14000 KZT
100 BRL9016.28000 KZT
250 BRL22540.70000 KZT
500 BRL45081.40000 KZT
1000 BRL90162.80000 KZT
2000 BRL180325.60000 KZT
5000 BRL450814.00000 KZT
10000 BRL901628.00000 KZT