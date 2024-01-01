50 Kazakistan tengesinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile KZT → BRL çevirin

1,000₸ KZT = 0,01167R$ BRL

15:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KZT → BRL çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BRL
1 KZT → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01200,0120
Düşük0,01150,0113
Ortalama0,01170,0116
Değişim-1.04%3.18%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KZT → BRL istatistikleri

KZT → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0120, en düşük 0,0115 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0117 oldu. KZT → BRL kurundaki değişiklik -1.04 değerindeydi.

KZT → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0120, en düşük 0,0113 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0116 oldu. KZT → BRL kurundaki değişiklik 3.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - BRL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,1880,9490,7921,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9090,6740,5621,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5450,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Brezilya Reali
1 KZT0,01167 BRL
5 KZT0,05835 BRL
10 KZT0,11670 BRL
20 KZT0,23341 BRL
50 KZT0,58352 BRL
100 KZT1,16703 BRL
250 KZT2,91758 BRL
500 KZT5,83515 BRL
1000 KZT11,67030 BRL
2000 KZT23,34060 BRL
5000 KZT58,35150 BRL
10000 KZT116,70300 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Kazakistan Tengesi
1 BRL85,68770 KZT
5 BRL428,43850 KZT
10 BRL856,87700 KZT
20 BRL1.713,75400 KZT
50 BRL4.284,38500 KZT
100 BRL8.568,77000 KZT
250 BRL21.421,92500 KZT
500 BRL42.843,85000 KZT
1000 BRL85.687,70000 KZT
2000 BRL171.375,40000 KZT
5000 BRL428.438,50000 KZT
10000 BRL856.877,00000 KZT