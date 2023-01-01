تينغ كازاخستاني إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل KZT إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٥١٫٦٠ hnl

1.00000 KZT = 0.05160 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 18:0 UTC
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KZT إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.066888.67241.43731.661290.963718.3306
1GBP1.1526711.2297102.2131.656771.914971.1108321.1297
1USD0.93740.813206183.121.34731.557270.9033517.1828
1INR0.01127750.009783520.012030810.01620910.01873520.0108680.206723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / لامبيرا هندوراسي
1 KZT0.05160 HNL
5 KZT0.25802 HNL
10 KZT0.51605 HNL
20 KZT1.03210 HNL
50 KZT2.58025 HNL
100 KZT5.16049 HNL
250 KZT12.90123 HNL
500 KZT25.80245 HNL
1000 KZT51.60490 HNL
2000 KZT103.20980 HNL
5000 KZT258.02450 HNL
10000 KZT516.04900 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / تنغي كازاخستاني
1 HNL19.37800 KZT
5 HNL96.89000 KZT
10 HNL193.78000 KZT
20 HNL387.56000 KZT
50 HNL968.90000 KZT
100 HNL1937.80000 KZT
250 HNL4844.50000 KZT
500 HNL9689.00000 KZT
1000 HNL19378.00000 KZT
2000 HNL38756.00000 KZT
5000 HNL96890.00000 KZT
10000 HNL193780.00000 KZT