تينغ كازاخستاني إلى روبية باكستانية

تحويل KZT إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
612.63 pkr

1.00000 KZT = 0.61263 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KZT إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0668588.67661.437151.661240.963618.3276
1GBP1.1527411.2298102.2211.656661.914981.1107821.127
1USD0.937350.81314183.121.34711.557150.9032517.1792
1INR0.01127690.009782730.012030810.01620670.01873370.01086680.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Pakistani Rupee
1 KZT0.61263 PKR
5 KZT3.06317 PKR
10 KZT6.12634 PKR
20 KZT12.25268 PKR
50 KZT30.63170 PKR
100 KZT61.26340 PKR
250 KZT153.15850 PKR
500 KZT306.31700 PKR
1000 KZT612.63400 PKR
2000 KZT1225.26800 PKR
5000 KZT3063.17000 PKR
10000 KZT6126.34000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / تنغي كازاخستاني
1 PKR1.63230 KZT
5 PKR8.16150 KZT
10 PKR16.32300 KZT
20 PKR32.64600 KZT
50 PKR81.61500 KZT
100 PKR163.23000 KZT
250 PKR408.07500 KZT
500 PKR816.15000 KZT
1000 PKR1632.30000 KZT
2000 PKR3264.60000 KZT
5000 PKR8161.50000 KZT
10000 PKR16323.00000 KZT