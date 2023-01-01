5 روبية باكستانية إلى تينغ كازاخستاني

تحويل PKR إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

5 pkr
8.17 kzt

1.00000 PKR = 1.63410 KZT

Mid-market exchange rate at 04:00
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931683.1570.8080813.67291.36523.751628.4086
1EUR1.0734189.26070.86743.942491.465414.0269730.4938
1INR0.01202540.011203110.009717530.04416830.01641710.04511470.341626
1GBP1.23751.15287102.90714.545211.689444.6426135.1556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / تنغي كازاخستاني
1 PKR1.63410 KZT
5 PKR8.17050 KZT
10 PKR16.34100 KZT
20 PKR32.68200 KZT
50 PKR81.70500 KZT
100 PKR163.41000 KZT
250 PKR408.52500 KZT
500 PKR817.05000 KZT
1000 PKR1634.10000 KZT
2000 PKR3268.20000 KZT
5000 PKR8170.50000 KZT
10000 PKR16341.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Pakistani Rupee
1 KZT0.61196 PKR
5 KZT3.05980 PKR
10 KZT6.11959 PKR
20 KZT12.23918 PKR
50 KZT30.59795 PKR
100 KZT61.19590 PKR
250 KZT152.98975 PKR
500 KZT305.97950 PKR
1000 KZT611.95900 PKR
2000 KZT1223.91800 PKR
5000 KZT3059.79500 PKR
10000 KZT6119.59000 PKR