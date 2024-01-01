5 пакистанских рупий в казахстанские тенге

Сконвертируйте PKR в KZT по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = ₸1,771 KZT

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к KZT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KZT
1 PKR в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,77221,7742
Низкий1,73551,7075
В среднем1,75291,7357
Изменение1.65%2.97%
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Соотношение 1 PKR к KZT

За последние 30 дней максимальный курс PKR к KZT составил 1,7722, а минимальный — 1,7355. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7529. Изменение курса PKR к KZT в процентном соотношении составило 1.65.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к KZT составил 1,7742, а минимальный — 1,7075. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7357. Изменение курса PKR к KZT в процентном соотношении составило 2.97.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

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Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Казахстанский тенге
1 PKR1,77073 KZT
5 PKR8,85365 KZT
10 PKR17,70730 KZT
20 PKR35,41460 KZT
50 PKR88,53650 KZT
100 PKR177,07300 KZT
250 PKR442,68250 KZT
500 PKR885,36500 KZT
1000 PKR1 770,73000 KZT
2000 PKR3 541,46000 KZT
5000 PKR8 853,65000 KZT
10000 PKR17 707,30000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Пакистанская рупия
1 KZT0,56474 PKR
5 KZT2,82369 PKR
10 KZT5,64738 PKR
20 KZT11,29476 PKR
50 KZT28,23690 PKR
100 KZT56,47380 PKR
250 KZT141,18450 PKR
500 KZT282,36900 PKR
1000 KZT564,73800 PKR
2000 KZT1 129,47600 PKR
5000 KZT2 823,69000 PKR
10000 KZT5 647,38000 PKR