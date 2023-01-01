10 казахстанских тенге в пакистанские рупии

Сконвертируйте KZT в PKR по реальному обменному курсу

10 kzt
6.34 pkr

1.00000 KZT = 0.63420 PKR

Среднерыночный курс в 20:5 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KZT к PKR

1 мин. назад 1 KZT → 0 PKR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for казахстанских тенге

KZT в USD

KZT в CAD

KZT в SGD

KZT в ZAR

KZT в EUR

KZT в GBP

KZT в NZD

KZT в AUD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Казахстанский тенге / Пакистанская рупия
1 KZT0.63420 PKR
5 KZT3.17099 PKR
10 KZT6.34199 PKR
20 KZT12.68398 PKR
50 KZT31.70995 PKR
100 KZT63.41990 PKR
250 KZT158.54975 PKR
500 KZT317.09950 PKR
1000 KZT634.19900 PKR
2000 KZT1268.39800 PKR
5000 KZT3170.99500 PKR
10000 KZT6341.99000 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Казахстанский тенге
1 PKR1.57679 KZT
5 PKR7.88395 KZT
10 PKR15.76790 KZT
20 PKR31.53580 KZT
50 PKR78.83950 KZT
100 PKR157.67900 KZT
250 PKR394.19750 KZT
500 PKR788.39500 KZT
1000 PKR1576.79000 KZT
2000 PKR3153.58000 KZT
5000 PKR7883.95000 KZT
10000 PKR15767.90000 KZT