تينغ كازاخستاني إلى دولار بليزي

تحويل KZT إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
4.22 bzd

1.00000 KZT = 0.00422 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:4 UTC
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KZT إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.0667588.66831.437231.661220.9639518.3167
1GBP1.1526711.22965102.2091.656711.91491.1111221.1138
1USD0.937450.81324183.121.34731.557270.903617.1706
1INR0.0112780.009783920.012030810.01620910.01873520.0108710.206576

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / دولار بليز
1 KZT0.00422 BZD
5 KZT0.02110 BZD
10 KZT0.04220 BZD
20 KZT0.08441 BZD
50 KZT0.21102 BZD
100 KZT0.42204 BZD
250 KZT1.05510 BZD
500 KZT2.11020 BZD
1000 KZT4.22039 BZD
2000 KZT8.44078 BZD
5000 KZT21.10195 BZD
10000 KZT42.20390 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / تنغي كازاخستاني
1 BZD236.94500 KZT
5 BZD1184.72500 KZT
10 BZD2369.45000 KZT
20 BZD4738.90000 KZT
50 BZD11847.25000 KZT
100 BZD23694.50000 KZT
250 BZD59236.25000 KZT
500 BZD118472.50000 KZT
1000 BZD236945.00000 KZT
2000 BZD473890.00000 KZT
5000 BZD1184725.00000 KZT
10000 BZD2369450.00000 KZT